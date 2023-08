Incendio oggi in Sardegna: a Posada fiamme vicino alle case. Partite le evacuazioni

Roma, 6 agosto 2023 – Un incendio di grandi dimensioni è divampato oggi pomeriggio nella zona di Monte Longu, frazione del comune di Posada nel Nuorese. Le fiamme sono state alimentate dal vento di maestrale della costa nord orientale della Sardegna e si sono allargate verso Siniscola e il centro balneare de La Caletta. Diverse abitazioni della zona sono state evacuate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro, intervenuti nei pressi del perimetro da dove l'incendio è partito con sei squadre, 30 uomini e 12 mezzi. Presente in cielo anche l'elicottero Super Puma; in arrivo anche altri elicotteri della flotta regionale e alcuni canadair. Dirette verso Posada anche squadre di rinforzo della Protezione civile regionale.

Gli altri incendi in Sardegna

Da ieri sera il Sud della Sardegna è devastato dagli incendi. Intorno alle 22.30 un vasto rogo di macchia mediterranea è partito in località San Priamo, nella frazione di San Vito. Le fiamme, spinte dal maestrale, sono arrivate a lambire la località di Feraxi, nel comune di Castiadas. Un capannone è bruciato. I vigili del fuoco del comando di Cagliari si sono schierate per proteggere le case e le aziende agricole della zona, dove diversi animali si trovavano in situazione di pericolo.

Oggi invece, oltre all'incendio di Posada, nuovi interventi dei vigili del fuoco si sono registrati nell'hinterand cagliaritano. Il rogo più rilevante è quello di Capoterra, con le fiamme che sono arrivate vicino a una casa di riposo. Fra Elmas e Assemini intorno alle 9 le fiamme si sono sviluppate in un canneto e sono arrivate nei pressi di un'abitazione e di un'officina. Il pronto intervento dei vigili ha evitato che l'incendio aumentasse e prendesse forza. Altri incendi poi sono stati segnalati a Villamassargia e a Quartu Sant'Elena, in località Pitz'e Serra, nei pressi della statale 554.

(Articolo in aggiornamento)