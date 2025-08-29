Incendio in Salento tra Torre Chianca e Torre Rinalda vicino alle case vacanze: decine di evacuati

Bari, 29 agosto 2025 - Paura in provincia di Lecce: un vasto incendio di macchia mediterranea è in corso tra Torre Chianca e Torre Rinalda, all'altezza di Spiaggiabella, e ha aggredito l'area protetta del Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio lambendo numerose abitazioni e strutture ricettive. Il rogo si sarebbe sviluppato in un terreno che lambisce la Strada Provinciale 133, a poca distanza da un lido attrezzato.

Decine di persone, tra turisti e residenti, sono state evacuate. Sul posto stanno operando in tandem due Canadair decollati da Lamezia Terme con squadre dei vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco si sono rapidamente propagate. Le stradine che attraversano le marine sono state chiuse al transito. Quando il fumo denso generato dalla combustione di vegetazione e sterpaglie ha raggiunto gli arenili, i bagnanti sono andati via in tutta fretta.

Una ricostruzione da Flightradar24 dalla pagina facebook Protezione Civile Salento O.D.V.

Situazione pesante anche in Sardegna oggi. Sono 10 gli incendi sul territorio regionale segnalati oggi dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, due dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il primo rogo si è sviluppato nell'agro del Comune di Burgos, in località R. Truveinerva. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bono, coadiuvati dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base Cfva di Anela. Sul posto sono intervenute due squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Bono e Burgos e i Barracelli di Burgos.

Il secondo incendio si è verificato nell'agro del Comune di Padria, in località C. Saldiga. Le operazioni di spegnimento, in questo caso, sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bonorva e Villanova Monteleone, coadiuvati dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del Cfva di Bosa.