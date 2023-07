Bari, incendio al Pronto Soccorso dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Evacuati i pazienti

Roma, 11 luglio 2023 - Momenti di paura oggi per un incendio divampato al Pronto Soccorso dell'ospedale ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Il rogo è stato domato dai Vigili del Fuoco in due ore. Non ci sono stati feriti o intossicati, infatti proprio per l'intenso fumo scuro diffuso che aveva avvolto gli ambienti ospedalieri, il personale sanitario è stato costretto all'evacuazione dei pazienti dall'area e dagli spazi comuni.

Non sono mancati i disagi in vari reparti, ma l'incendio non avrebbe provocato danni significativi alle strutture. Restano solo i segni della nube di fumo che si era sviluppata e che nei primi momenti era visibile anche a notevole distanza.

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, è rimasto in permanente contatto con la direzione sanitaria dell'Ente ecclesiastico per collaborare con le operazioni di messa in sicurezza della struttura. Il presidente è stato assistito dall'assessore alla sanità Rocco Palese e dal direttore del dipartimento salute Vito Montanaro. Al vaglio anche l'eventuale redistribuzione dei pazienti evacuati negli ospedali vicini della Regione Puglia.