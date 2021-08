Pescara, 1 agosto 2021 - Scene di panico a Pescara per un incendio che oggi sta devastando la zona sud della città. Le fiamme hanno raggiunto le abitazioni. Ci sono cinque intossicati, tra loro anche una bambina. Il sindaco Carlo Masci risponde dal centro del rogo, nella pineta dannunziana, in sottofondo si sentono il canadair e due elicotteri in azione. "Abbiamo evacuato centinaia di persone - spiega -. Non mi risultano feriti, almeno in questa zona. Sì, ci sono state scene di panico, soprattutto perché l'incendio, che si è sviluppato alle tre del pomeriggio, ha fatto scappare i bagnanti dalle spiagge". Ci sono 35-36 gradi con un forte vento, che spinge i lapili e così il fuoco si riaccende. Ancora non è possibile sbilanciarsi sulle cause. Il sindaco però osserva: "Una cosa del genere a Pescara non si è mai verificata. L'incendio ha aggredito proprio la pineta, 35 ettari al centro della città. Per questo abbiamo dovuto evacuare interi condomini, in tutto diverse centinaia di persone, per metterle in sicurezza". Ma con il passare delle ore la situazione sembra addirittura complicarsi. "Sono appena partiti dei focolai nella zona nord della città, a una decina di chilometri da qui - fa sapere il primo cittadino -. Dove passeranno la notte gli sfollati? Abbiamo fatto convenzioni con alberghi e in più abbiamo attrezzato palazzetti dello sport inutilizzati perché le scuole sono chiuse. Anche perché gli alberghi in questo periodo sono pieni".

© Riproduzione riservata