Afragola (Napoli), 27 settembre 2019 - Tragedia in un panificio di Afragola, nel Napoletano: un incendio è divampato poco prima della 17.30, per cause non ancora accertate, e un uomo ha perso la vita. I Vigili del fuoco, che stanno lavorando - in contrada Lautrec, in una zona fuori dal centro - per spegnere le fiamme, hanno trovato nei locali un corpo carbonizzato.

La vittima sarebbe un dipendente straniero, il suo corpo era al centro della sala del panificio. La sequenza è da incubo: l'uomo ha provato a scappare ma i fumi gli hanno fatto perdere i sensi e poi è morto avvolto dalle fiamme. Altri due dipendenti sono riusciti a fuggire. Solo dopo quattro ore i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme che hanno distrutto il panificio. Da una prima sommaria ispezione, pare che l'incendio sia scoppiato per un corto circuito. La zona di Afragola negli utlimi tempi ha visto attentati dinamitardi e incendi forse legati a richieste estorsive dei clan. Al momento però in ci sono elementi per collegare il rogo a questi episodi.

Il locale è comunque stato sequestrato, saranno effettuati accertamenti sugli impianti.