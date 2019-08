Palermo, 3 agosto 2019 - Nottata di fuoco e paura, a Palermo: un incendio sta distruggendo ettari di vegetazione mediterranea e bosco nella zona tra Monreale e San Martino delle Scale. Le fiamme stanno divorando la vegetazione di Monte Caputo. Decine di abitanti della zona sono stati fatti sgomberare dalle loro abitazioni a causa dell'incendio. Le fiamme vengono alimentate anche dal vento che soffia nella zona.



Tutte le squadre dei vigili del fuoco e della forestale sono impegnate per cercare di proteggere le abitazioni che si trovano in zona. Per tanti residenti - anche quelli che non sono sfollati - è stata una lunga notte senza sonno.

Diversi roghi stanno interessando anche l'hinterland. Sono decine gli incendi segnalati: fiamme a Trabia, nelle campagne di Monreale, Belmonte Mezzagno e San Giuseppe Jato. Nel pomeriggio a fuoco il Monte Grifone, sopra il quartiere di Bonagia a Palermo.