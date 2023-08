Incendio in Gallura Traffico aereo in tilt

Lo spazio aereo sull’aeroporto di Olbia è stato chiuso per circa un’ora e mezzo nel pomeriggio di ieri per un grosso incendio divampato nelle campagne attorno alla città, in località ‘Rio di Enas’, dove sono intevenuti due elicotteri e un Canadair. Nonostante l’operatività sia tornata regolare dopo poche ore, si sono accumulati ritardi per una quindicina di voli in partenza e in arrivo nel pomeriggio e in serata.