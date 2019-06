Belluno, 30 giugno 2019 - Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio sui monti sopra Cortina D'Ampezzo (Belluno). Le fiamme hanno interessato una zona in cui si trovano reperti bellici, due sono già esplosi e la situazione rischia di aggravarsi. L'Assessore alla Protezione Civile del Veneto, Gianpaolo Bottacin, riferisce: "Stiamo intervenendo con tutti i mezzi regionali, con i volontari antincendi boschivi di Auronzo, con i tecnici dei Servizi Forestali e della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. È una situazione delicata, perché le fiamme sono in un'area dove si trovano reperti bellici", aggiungendo "due reperti sono già esplosi e non possiamo escludere la possibilità che la cosa si ripeta".

#30giugno 14:00 #incendio boschivo sopra Cortina, fiamme a #Zuoghi #vigilidelfuoco con l'elicottero #Drago81 le squadre del distaccamento per coadiuvare le operazioni dei mezzi aerei anche dell'anticendio boschivo reg. Scoppi in zona per la presenza di ordigni bellici inesplosi pic.twitter.com/Yy7BngXqiS — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) 30 giugno 2019

L'incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in una zona nell'area di Cortina D'Ampezzo, sopra il Rifugio Ospitale, vicino a Cimabanche.

Bottacin continua: "Stiamo operando solo con l'intervento dell'elicottero. Per i nostri uomini sarebbe molto pericoloso avvicinarsi. Per questo motivo, raccomandiamo a tutti di non avvicinarsi all'area interessata. Ringrazio fin d'ora tutti coloro che stanno lavorando per circoscrivere le fiamme. Ancora una volta, com'è tradizione sono intervenuti con tempestività e con grande perizia".

Il primo allarme ai vigili del fuoco è giunto intorno alle ore 14.00. Le fiamme si estendono per circa 4-5.000 metri quadrati. Confermati da testimoni alcuni scoppi, probabilmente dovuti all'esplosione di ordigni residuati bellici. Il comando sul posto agiscono gli elicotteri dei vigili del fuoco di Venezia e del servizio antincendio boschivo regionale veneto. Squadre a terra da Cortina stanno raggiungendo la zona.