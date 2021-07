Catania, 30 luglio 2021 - La Sicilia brucia, Catania in particolare: il soffocante vento africano alimenta le fiamme di diversi incendi. Si contano una trentina di focolai, che si sospetta siano dolosi, solo in città. Le temperature in città sono roventi: oggi sono stati toccati i 40°.

La zona maggiormente colpita è quella nel rione Fossa Creta dove le fiamme hanno lambito le case e diverse famiglie sono state costrette a lasciare le loro abitazioni. Nella zona si alza un'intesa nube di fumo. Chiuso al traffico l'asse dei servizi e bloccato l'accesso anche ad alcune strade. Un rogo ha distrutto lo stabilimento balneare Le Capannine del lungomare della Plaia. Sui diversi fronti sono impegnati numerosi vigili del fuoco. Rinforzi stanno arrivando a Catania da altri comandi principali della Sicilia.

Dalle periferie al centro storico, si moltiplicano le richieste d'intervento - almeno 70 - che stanno impegnando vari mezzi e diverse squadre dei vigili del fuoco. Scene da inferno di fuoco, con gli abitanti preoccupati dall'evolversi della situazione: le fiamme sembrano essere sotto controllo, ma il vento è tornato a spirare forte alimentandole. Il capo dipartimento della Protezione civile, Salvo Cocina, ha richiamato tutto il personale e sospeso le ferie per l'emergenza incendi non solo a Catania ma in diverse province in Sicilia.

#Oggi i #vigilidelfuoco hanno effettuato 370 interventi per #incendiboschivi, 140 solo in Sicilia, criticità anche nel Lazio, Puglia e Campania. Nella clip elicottero AW 139 in ricognizione aerea per un incendio in via Palermo, alle porte di #Catania [#30luglio 17:30] pic.twitter.com/0Emioyok1I — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 30, 2021

Roghi anche in provincia

Per l'aggravarsi della situazione si è reso necessario l'arrivo, da altri Comandi Principali della Sicilia, di rinforzi. Al momento, tre squadre di colonna mobile regionale sono in assetto antincendio boschivo. Situazione critica anche in provincia: 15 i roghi segnalati tra Paternò, Ragalna e Biancavilla; 14 interventi nella zona del Calatino e sei richieste tra Acireale e Giarre.

Aeroporto e strade chiuse

A causa degli incendi scoppiati vicino allo scalo l'aeroporto internazionale di Catania ha sospeso le operazioni di volo in arrivo e in partenza per permettere l'intervento dei mezzi elicotteri dei Vigili del fuoco. Lo rende noto la Sac.

A causa di un incendio a bordo strada, è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale RA 15 "Tangenziale Ovest di Catania", tra il km 21,000 e il km 24,000 a Catania. Il traffico viene deviato sulla viabilità locale con segnalazioni sul posto. Sempre a causa di un incendio divampato ai margini della sede stradale è stata chiusa la strada statale 116 "Randazzo-Capo d'Orlando".

Musumeci: "Piromani criminali"

In una nota il presidente della Regione Nello Musumeci fa il punto e punta il dito contro i "piromani che, come accertato dalle indagini degli inquirenti, appiccano scientificamente il fuoco in più punti causando danni irreversibili al patrimonio boschivo e mettendo a rischio persino l'incolumità delle persone". E attacca: "Si tratta di criminali che, lo ribadiamo, meriterebbero il carcere a vita per azioni scellerate che cancellano identità e storia del nostro territorio, come è accaduto ieri a Portella della Ginestra e Piana degli Albanesi. Sono vicino alle tantissime persone che, ancora oggi, sono state costrette ad abbandonare le loro case perché minacciate dal fuoco. E faccio appello a tutti, anche e soprattutto alla luce dell'avviso straordinario diramato oggi dalla Protezione Civile regionale, perché si applichino tutte le necessarie misure di prevenzione previste dalla "allerta rossa" e per limitare - ha concluso - ma preferirei dire per evitare ulteriori incendi e problemi legati alla eccezionale ondata di calore che riguarderà la Sicilia fino al 6 agosto".