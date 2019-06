Torre dello Spagnolo (Catalogna), 27 giugno 2019 - Un devastante incendio boschivo si è scatenato in Catalogna, vicino al villaggio di Torre dello Spagnolo, mercoledì pomeriggio. Circa 350 vigili del fuoco sostenuti da circa 120 soldati e 15 aerei cisterna sono impegnati sul luogo del rogo e stanno lottando nel nord-est della Spagna per contenere quello che secondo le autorità locali è il peggiore incendio avvenuto in Catalogna negli ultimi vent'anni.

NEI PRESSI DI UNA CENTRALE NUCLEARE - Sono già stati divorati quasi 5.000 ettari di foresta, gli esperti non escludono che si potrebbe arrivare a 20.000. Le fiamme sono scoppiate a diversi chilometri dalla centrale nucleare di Asco, sito che, fortunatamente, non risulta a rischio perché il vento spinge l'incendio in direzione contraria. "Le difficoltà sono tali che non possiamo parlare di un incendio che è sotto controllo o in fase di estinzione, ma piuttosto che siamo in un momento in cui la vampata si sta ingrandendo", ha dichiarato il ministro degli Interni regionale, Miquel Buch.

EVACUAZIONE FORZATA - Il fuoco ha costretto finora all'evacuazione forzata di 53 residenti. In una fattoria oltre 200 animali risultano in pericolo. Ad accelerare l'avanzata delle fiamme sono stati i forti venti e le temperature in aumento nella zona, arrivate a 35 gradi mercoledì e destinate a superare i 40 gradi. La vallata dell'Ebro è una delle aree più calde della Spagna e a giugno sono stati registrati vari record di temperature.

Le autorità sospettano che la causa dell'incendio sia stata un deposito di stallatico immagazzinato in maniera impropria. Secondo i vigili del fuoco le alte temperature e un calo nel livello di umidità probabilmente alimenterà le fiamme, destinate quindi a diffondersi rapidamente.