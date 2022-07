Incendio sul Carso: le fiamme riprendono forza, evacuate 200 persone

Per approfondire :

Trieste, 28 luglio 2022 - Non si placano gli incendi sul Carso. Sono ormai dieci giorni che Vigili del fuoco, Corpo forestale, Protezione civile e volontari sono impegnati per frenare l'avanzata e spegnere delle fiamme. E, nella notte, ha ripreso forza il rogo nella zona del comune di Savogna (Gorizia), costringendo le autorità a evacuare per precauzione 200 persone nella frazione di San Michele del Carso.

Il fuoco, sviluppatosi sul Monte Brestovec, era divampato nuovamente ieri pomeriggio , poi, grazie anche all'intervento di due elicotteri, era stato posto sotto controllo. In serata, però, alimentato dal vento, è aumentato di potenza diventando una minaccia per gli abitanti del posto. Così, intonro alle 3 del mattino, il sindaco Luca Pisk ha disposto l'evacuazione.

Le persone sono state sistemate nelle stesse strutture allestite a settimana scorsa in occasione di una precedente evacuazione, e che non sono state smantellate, ha spiegato il vicegovernatore del Fvg con deleghe alla Protezione civile e alla Salute, Riccardo Riccardi.