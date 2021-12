Agrigento, 21 dicembre 2021 - Una bambina di due anni è morta sorpresa nel lettino da un incendio divampato in casa. La tragedia è avvenuta in un'abitazione di via San Giuseppe a Palma di Montechiaro, 30 chilometri da Agrigento.

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono accorse sul posto e sono ancora all'opera, mentre i carabinieri hanno subito avviato le indagini per accertare le cause del rogo.

Dalle prime informazioni si sa che la piccola è stata sorpresa nel sonno dall'incendio, al primo piano della casa. I genitori invece erano al pian terreno, e hanno tentato di portare in salvo la figlia, ma le fiamme già altissime lo hanno impedito. Tra le cause dell'incendio si ipotizza un corto circuito o una fuga di gas.