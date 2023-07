Incendio all’aeroporto di Catania, momenti di paura. Voli sospesi e scalo chiuso fino al 19 luglio

Catania, 17 luglio 2023 - Momenti di paura ieri sera per un incendio divampato all’aeroporto di Catania Fontanarossa. Scalo evacuato e voli sospesi dopo mezzanotte per il fumo denso che aveva avvolto lo scalo catanese. Le fiamme sono state domate del tutto solo stamane, e le operazioni di volo resteranno sospese fino alle 14 di mercoledì 19 luglio, fa sapere la società Sac.

Incendio nell'aeroporto di Catania

Momenti di panico

Ieri notte la parte inferiore dell'aeroporto di Catania è stata improvvisamente invasa da un intenso fumo conseguenza dell'incendio divampato nella struttura. Subito è iniziato un fuggi fuggi di passeggeri e personale dallo scalo ‘Vincenzo Bellini’. Momenti drammatici nel buio provocato dal fumo, con chi gridava e chi piangeva, mentre il personale della sicurezza li spingeva gridando: "fuori, fuori tutti". Non risultano feriti gravi, ma solo persone intossicate e sotto choc.

I Vigili del fuoco

Secondo i primi rilevamenti dei Vigili del Fuoco il rogo è partito dal piano inferiore della struttura, per motivi ancora da accertare, e si è esteso al terminal partenze. A intervenire sono stati i pompieri della sede del Comando provinciale, a cui la prima chiamata è giunta alle 23:29, che per prima cosa hanno fatto evacuare passeggeri e personale. Poi hanno circoscritto l’incendio e provvisto alla messa in sicurezza dell'area.