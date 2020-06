Torino, 12 giugno 2020 - Dramma a Torino: una mamma di 30 anni si è gettata dal balcone stringendo tra le braccia la figlia di appena 8 mesi per sfuggire alle fiamme che hanno completamente avvolto il loro appartamento al terzo piano di via Rondissone. In base alle prime informazioni, l'incendio sarebbe partito dall'ascensore, un vecchio impianto ancora in legno.

La donna e la neonata sono state soccorse da un'ambulanza del 118 e trasportate in ospedale in codice rosso. La madre è stata ricoverata al San Giovanni Bosco, la piccola al Maria Vittoria, da dove potrebbe però venire trasferita all'ospedale infantile Regina Margherita. Il padre al momento dell'incendio non era in casa perché al lavoro.

A causa del fumo che ha invaso tutto il palazzo è rimasta intossicata anche un'anziana che si trovava in appartamento vicino. La donna dai primi accertamenti non risulta grave. Complessivamente le famiglie evacuate con le autoscale sarebbero 15, quattro i piani del palazzo interessati dal fumo.