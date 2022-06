Incendi, l’Italia brucia ma nessuno la spegne. I vigili del fuoco: "Siamo pochi"

Roma, 29 giugno 2022 - Come il nocchiero dell’oltretomba, l’anticiclone Caronte traghetta il Paese in un inferno di fuoco. L’Italia brucia con oltre 9mila ettari andati in fumo negli ultimi sei mesi, più che raddoppiati nel 2022 rispetto alla media storica, e i vigili del fuoco denunciano pochi uomini e mezzi per arrestare i roghi. Incendi a Roma: fiamme domate a Ostia. Maxirogo sull'Aurelia: aperta un'indagine Incendi a Roma: fiamme lungo l'Aurelia. Rogo a Ostia In un’estate segnata dalla siccità le temperature oltre i 40 gradi moltiplicano gli incendi, aumentati di oltre 6 volte rispetto al 2020, e sale l’allerta in diverse regioni. Un’emergenza fotografata dall’alto da Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell’Ue, che ieri ha registrato una situazione di "pericolo estremo" per i roghi in Sicilia, Sardegna, Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Umbria, Marche e Molise. Ma lo scenario rimane critico anche in altre aree del Paese dalla Liguria a ll’Emilia-Romagna. Mentre ieri nel Comune di Greve in Chianti proseguivano le operazioni di bonifica e contenimento del vasto incendio scoppiato in località Riseccoli, in Sardegna sono stati segnalati 13 roghi, e in Sicilia le fiamme hanno lambito la statale 122 ‘Agrigentina’. Continua a essere drammatica la situazione a Roma dove, sempre ieri, sono andate a fuoco un’attività industriale di riciclaggio carta ad Ardea e a una vasta area di vegetazione a Ostia. Ogni rogo – secondo i dati diffusi dalla Coldiretti – costa agli italiani oltre 10mila euro all’ettaro fra spese immediate per lo spegnimento e la bonifica e quelle a lungo termine sulla ricostituzione dei sistemi ambientali ed economici in un arco di tempo che raggiunge i 15 anni. Ma al momento il problema più grave è rappresentato dall’allarme lanciato dai vigili del fuoco che denunciano gravi carenze di personale, pochi automezzi e scarse attrezzature. ...