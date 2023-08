Incendi in Sardegna: anche oggi allerta rossa. Trovati inneschi: la mappa dei roghi dolosi

Roma, 7 agosto 2023 – È ancora allerta rossa in Sardegna per il pericolo estremo di nuovi incendi. Nella maggior parte dei roghi che ieri hanno portato all'evacuazione di almeno 600 persone fra abitazioni e resort c'è dietro la mano dell'uomo. Incendi dolosi, accertati dagli agenti della forestale, soprattutto in provincia di Nuoro. Il resto lo ha fatto la tempesta di vento di maestrale che ieri ha dato forza ai roghi sia a Nord che a Sud, e che anche oggi sta spazzando l'isola. “Seriamo di arrivare presto ai responsabili - ha detto il comandante del Corpo Forestale regionale, Fabio Migliorati -. Siamo in campo per individuare i responsabili, anche impiegando mezzi speciali per raggiungere le zone più impervie. Bisogna ringraziare tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato per spegnere gli incendi: qualcuno si è quasi buttato tra le fiamme per poter vincere questa battaglia. Sono stati giorni davvero drammatici”.

Le condizioni del territorio sono tali che, a innesco avvenuto, l'evento, se non affrontato tempestivamente, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni. Un esempio è l'incendio che si è scatenato al Poetto di Quartu Sant'Elena, dove le fiamme sono riuscite a propagarsi anche attraverso una strada a quattro corsie. Il fuoco in tutta l'isola ieri ha percorso centinaia di ettari.

Una serra distrutta

Il bilancio dei feriti negli incendi intanto è salito a quattro. Nel gigantesco rogo scoppiato nella costa nord-orientale, tra i comuni di Posada e Siniscola, un pensionato è stato travolto dallo scoppio di una bombola di gas, una signora di 78 anni ha riportato ustioni e braccia e gambe ed è stata trasportata all'ospedale di Olbia, mentre un 23enne è rimasto intossicato ed è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso. Ferito anche un vigile del fuoco che si è procurato una distorsione al ginocchio nelle operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato al Poetto. Tra Posada e Siniscola la situazione è ora sotto controllo; vigili del fuoco e protezione civili stanno effettuando le operazioni di bonifica. Nuovi focolai accesi sono segnalati a Gairo, in Ogliastra.

Durante la notte, anche a chiusura delle operazioni di spegnimento, quattro squadre dei vigili del fuoco hanno continuato a pattugliare la zona e a smorzare piccoli focolai. Stamane Canadair ed elicotteri sono decollati all'alba per operazioni di bonifica. I vigili del fuoco solo in azione stamane anche per tagliare alberi pericolanti che minacciano di cadere sulla SS 125 Orientale sarda o su abitazioni.