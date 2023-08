Incendi, piromane sorpreso da un drone e arrestato in Calabria. Nordio: “Pene più severe”. Quanti anni di carcere si rischiano

Roma, 8 agosto 2023 – Incendi e piromani: mentre il ministro Carlo Nordio ha appena annunciato un aumento delle pene, in Calabria i carabinieri grazie a un drone hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile di aver appiccato tre roghi.

Calabria: arrestato un piromane

Avrebbe acceso tre focolai in un canneto ma sarebbe stato colto in flagrante da un drone in dotazione alla Regione Calabria e utilizzato nel progetto “tolleranza zero”. Un uomo di Curinga, in provincia di Catanzaro, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Stazione di Curinga e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Girifalco. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme a seguito delle attività investigative condotte dai carabinieri forestali Nipaaf di Catanzaro in sinergia con la Presidenza della Regione Calabria.

Trovati inneschi, caccia agli incendiari in Sardegna

Che cosa sappiamo

La vicenda risale allo scorso 23 luglio in una settimana caratterizzata da un alto rischio di incendi a causa delle elevate temperature registratesi in quei giorni. Da quanto emerso dalle indagini la persona arrestata è stata sorpresa dal drone alla base del canneto posto in località Scarcia nel comune di Curinga mentre appiccava le fiamme. L'uomo, in base alle immagini registrate, ha pure tentato di colpire con delle pietre il drone nell'intento di neutralizzarlo.

Nordio: pene più severe per i piromani

Intanto il governo ha previsto una stretta. Il ministro Nordio ieri sera ha annunciato: "Abbiamo aumentato le pene edittali minime e massime per chi commette questo reato particolarmente odioso e pericoloso con introduzione di aggravanti ad effetto speciale per chi lo commette nelle funzioni di pubblico ufficiale".

Piromani, che cosa cambia

Il dl Omnibus si occupa dei piromani all’articolo 6. Si innalza la pena edittale minima prevista per l’ipotesi di incendio doloso: da quattro anni a sei anni di reclusione; per l’ipotesi di incendio colposo, da uno a due anni di reclusione. Si aggiunge a quella già esistente (se dall’incendio sia derivato un ‘’danno grave, esteso e persistente all’ambiente”), un’ulteriore circostanza aggravante: si prevede un aumento di pena da un terzo alla metà se il fatto è stato commesso “con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri’’.