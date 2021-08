Roma, 8 agosto 2021 - Situazione drammatica per gli incendi divampati nel centro-sud dell'Italia. Ovunque i roghi sono favoriti dalle alte temperature e dai venti forti, che complicano il lavoro dei vigili del fuoco, e le previsioni meteo rilanciano l'allarme. Le fiamme continuano ad espandersi in provincia di Reggio Calabria, dove il fronte del fuoco è a San Luca, nella Locride, e minaccia le Foreste Vetuste nel Parco Nazionale dell'Aspromonte, inserite di recente nel patrimonio Unesco.

Vesuvio

Roghi anche sul Vesuvio: le fiamme hanno preso vita in alcune sterpaglie in via Ruggiero, e il vento le ha sospinte rapidamente dando fuoco a ampie zone di macchia mediterranea. I roghi alimentati da pini e oleandri trasformati in torcie hanno circondato due abitazioni: evacuati i residenti. I vigili del fuoco sono all'opera, però il fronte dell'incendio si allarga, e dovranno intervenire anche gli elicotteri.

Toscana

Roghi anche in Toscana, dove c'è preoccupazione per la localirtà il Colle, nel comune di Quarrata (Pistoia). L'incendio è divampato vicino a una scuola, ha bruciato alcune auto, e minaccia abitazioni e capannoni industriali. Sul posto due elicotteri regionali e numerose squadre di volontariato AIB e Vigili del fuoco.

Cesenate

Sono 22 gli ettari di bosco andati in fumo a Sogliano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, per un incendio divampato savbato sera. Ancora all'opera sette squadre di vigili del fuoco. Fermate le fiamme prima che raggiungessero abitazioni o altri edifici.

Protezione civile

Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento Protezione Civile, rilancia l'allarme anche per i prossimi giorni: "Il nostro Paese sarà interessato da temperature molto elevate condizione che faciliterà la propagazione di incendi boschivi su tutto il territorio. A partire da oggi le temperature subiranno un aumento su tutto il Centro-Sud, raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 agosto. In queste due giornate le localita' interne della Sicilia e della Sardegna registreranno valori prossimi ai 45 C".