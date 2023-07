Incendi in Sicilia: emergenza nel Catanese, ancora fiamme intorno a Palermo

Palermo, 26 luglio 2023 – La Sicilia ancora alle prese con gli incendi. I vigili del fuoco e il personale del corpo forestale della Regione hanno lavorato anche nella notte per domare i roghi soprattutto nel Catanese dove le fiamme hanno attaccato la pineta dei Monti Rossi di Nicolosi e costretto all'evacuazione un camping e altre strutture. Un vasto incendio sta distruggendo anche la Timpa di Acireale, preziosa area a verde protetta, con le fiamme che si avvicinano alle frazioni marinare di Acireale. Vasti incendi sono in corso anche a Zafferana.

incendio nella frazione San Nicolò di Acicatena, in provincia di Catania (Ansa)

Nei dintorni di Palermo, che ieri ha vissuto una drammatica giornata per l'assedio del fuoco, i fronti attivi sono a San Martino delle Scale (frazione collinare di Monreale), Capaci e Torretta, paese dell'entroterra. Fiamme anche nella frazione di Altofonte, dove brucia un bosco in una zona dove si trovano anche alcune abitazioni. Non ancora domato il rogo che da lunedì notte arde nella discarica di rifiuti di Bellolampo e per il quale sta operando un canadair.

Intanto sono al momento sotto controllo gli incendi a Vieste, in provincia di Foggia, e a San Cataldo, a pochi chilometri da Lecce. In entrambi i casi sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di alcuni focolai che potrebbero essere alimentati dal vento di maestrale.

Le news in diretta