Doppio incendio a Fiumicino, rogo all’isola ecologica e nel cantiere della ‘Liburna’: il Comune chiede l’intervento urgente di Arpa

Roma, 7 luglio 2025 – Due incendi a distanza di poche ore in mattinata a Fiumicino. E sono soltanto gli ultimi di una serie di roghi registrati in questi giorni. Le fiamme si sono sviluppate stamani in un'area di via Corona Boreale, alle spalle del centro commerciale Da Vinci. Le fiamme hanno coinvolto un deposito riconducibile alla ditta Paoletti Ecologia, rendendo necessaria la chiusura temporanea di via Corona Boreale. L'alta colonna di fumo nero, visibile anche da diverse zone della Capitale, ha suscitato non poca preoccupazione. Le fiamme sono state domate grazie all’intervento di vigili del fuoco e protezione civile. Da giorni, il quadrante tra Parco Leonardo e la via Portuense ha subito diversi focolai di incendi di sterpaglie.

Il secondo rogo ha coinvolto la tettoia di legno e un magazzino del cantiere della ‘Liburna’, la riproduzione in legno a grandezza naturale di un'antica nave da guerra romana in completamento a Fiumicino. Il cantiere dell'opera, oggetto di visita di studiosi e scuole, si trova in via del Faro. Le fiamme non hanno intaccato la riproduzione della nave romana lunga 33 metri. Sono andate, però, distrutte, le attrezzature necessarie alla lavorazione della nave, da anni in realizzazione da una famiglia di maestri d'ascia.

A seguito dei due incendi, gli ultimi di una serie di roghi che nei giorni scorsi hanno interessato diverse aree del comune di Fiumicino, l'amministrazione comunale, tramite l'Area Ambiente, ha richiesto l'intervento urgente di Arpa Lazio per il monitoraggio della qualità dell'aria. “Non possiamo restare indifferenti di fronte al ripetersi di incendi che mettono a rischio l'ambiente e la sicurezza dei cittadini” ha detto Stefano Costa, assessore all'Ambiente del comune di Fiumicino, precisando anche che “i roghi sviluppatisi questa mattina, uno nei pressi del Centro Commerciale Da Vinci e l'altro nella zona della Liburna, non sono riconducibili alla presenza di terreni abbandonati. Le aree interessate, comprese quelle circostanti il deposito della ditta Paoletti Ecologia e l'Antica Nave Romana, risultano infatti bonificate e regolarmente manutenute”.

L'amministrazione comunale fa sapere di aver avviato l'iter per la richiesta di una centralina fissa per il monitoraggio costante della qualità dell'aria nel Parco Leonardo, così da garantire un controllo continuativo e trasparente delle condizioni ambientali. “Solo attraverso la collaborazione di tutti possiamo prevenire situazioni di degrado e pericolo – aggiunge Costa –. In un momento delicato come questo, è fondamentale mettere da parte qualsiasi forma di strumentalizzazione politica. Di fronte a un'emergenza che riguarda l'ambiente e la sicurezza di tutti, nostro territorio ha bisogno dell'impegno di ognuno, non di divisioni”.