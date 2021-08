Reggio Calabria, 11 agosto 2021 - Gli incendi nel Sud Italia continuano devastare in particolare Sicilia e Calabria. E oggi si registrano tre vittime: due nel Reggino (un uomo di 76 anni a Grotteria e un altro di 79 anni a Cardeto) e un agricoltore di 30 anni a Paternò, nel Catanese.

Calabria

Mario Zavaglia, 76 anni, ha perso la vita nel suo casolare di campagna in contrada Scaletta, alla base dei monti della Limina, nelle campagne di Grotteria (Reggio Calabria). L'uomo tutti i giorni si recava a curare il suo orto, ma è stato sorpreso dalle fiamme che non gli hanno dato scampo: il corpo carbonizzato è stato trovato da uno dei figli, preoccupato perché il padre non era rientrato nell'abitazione di famiglia nel centro di Grotteria.

L'Aspromonte brucia da giorni, grave la situazione al santuario di Polsi, nel comune di San Luca, "quasi isolato", ha riferito il rettore don Tonino Saraco all'agenzia Ansa. "La strada principale è bloccata dalle fiamme, si accede solo da due vie secondarie delle quali una è una mulattiera".

In una nota la prefettura di Reggio Calabria scrive: "Criticità persistono ancora nei Comuni di Roccaforte del Greco, Roghudi, Bagaladi e Cardeto, dove sono impegnati da giorni più mezzi aerei. Particolarmente delicata la situazione in zona 'Valle infernale' del Comune di San Luca, con elevato rischio di coinvolgimento di una faggeta di pregio, patrimonio Unesco''.

Le autorità richiendono quindi anche l'intervento dell'Esercito. ''Altri intensi focolai insistono nei territori dei Comuni di Cittanova e di Careri, e numerose sono le segnalazioni che continuano a pervenire", spiega la nota. A Reggio Calabria chiusa la strada provinciale 1 Gioia Tauro-Locri nel tratto in corrispondenza di località Zomaro, a causa di un incendio che sta interessando la zona. Nelle operazioni di spegnimento impiegati anche i carabinieri: l'intervento dei militari è stato decisivo sedare le fiamme che avevano interessato un'area boschiva di circa 500 mq Ortì, nei pressi di 'Campo Forge'.

Sicilia

La vittima nell'isola, l'agricoltore 30enne di Paternò, è rimasta schiacciata dal suo trattore nel tentativo di spegnere un incendio in un podere nell'area di Ponte Barca, interessata oggi da un vasto incendio come tre settimane fa. Stava trasportando una botte piena d'acqua sul suo mezzo che all'altezza di una curva lungo la S.P.58, si è capovolto schiacciandolo e uccidendolo sul colpo.

Le Madonie vanno a fuoco, da giorni le fiamme stanno devastando la dorsale montuosa in provincia di Palermo. Gli incendisono divampati nella zona delle Petralie e nella zona di Geraci Siculo, e nel Monrealese, tra Piano Geli, San Martino delle Scale e Montefiascone. I roghi hanno colpito aziende e case private, il fuoco alimentato dalle alte temperature e dal vento nella notte hanno mandato in fumo ettari di vegetazione anche a Piano Geli nella zona di San Martino delle Scale e a Montefiascone sempre nella zona di Monreale. Dalle 13 è emergenza a Pergusa nell'Ennese, dove le fiamme hanno raggiunto diverse case e ville, già evacuate in via precauzionale. Pergusa è la zona di "villeggiatura" di Enna, molto abitata. Il fuoco ha raggiunto almeno tre contrade e sta risalendo la Montagna di Marzo, e minacciando il sito archeologico. Un altro vastissimo incendio nella zona di Nicosia, in contrada Serra Marrocco tra Gangi e Nicosia.

"Come per la Sardegna, abbiamo deciso di recarci in Sicilia per incontrare i sindaci dei comuni più colpiti dagli incendi e le categorie produttive. Il governo vuole dimostrare estrema vicinanza ai territori, confermando che il governo non ha alcuna intenzione di lasciarli soli. Oggi è la conferma che lo Stato c'è e non vuole lasciare nessuno indietro", affermano in una nota congiunta il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli e la viceministra del Mise, Alessandra Todde in Sicilia.

"Il tema degli incendi è un'emergenza che deve trovare risposte immediate e vanno trovate con i ristori da dare a chi oggi ha perso tutto con le difficoltà che ci sono perché com'è noto la 353 del 2000 giustamente impone delle dinamiche dei ristori molto precise, abbiamo alcune idee che stiamo sviluppando in queste ore", ha spiegato Patuanelli, dopo l'incontro con i sindaci della provincia di Palermo, duramente colpiti dagli incendi. "Da un lato bisogna garantire il rispetto di questa norma e dall'altro dare ossigeno a chi ha perso il proprio raccolto, il proprio bestiame, la propria attività. Il tema principale è prevenire quello che stiamo vivendo oggi. Noi dobbiamo tornare ad incentivare il ruolo dell'agricoltore come custode del territorio". Il ministro

Il ministro poi ha commentato le accuse mosse dal partito del governatore siciliano Nello Musumeci: "Se in qualche mese da ministro sono responsabile dell'abbandono dell'agricoltura da parte dei siciliani chiedo scusa, ma non penso sia cosi. Abbiamo incrementato di oltre 100 milioni il Fesr proprio per sostenere l'agricoltura. Mi dispiace sentire queste parole dal partito del presidente Musumeci che avrebbe potuto essere un po' più accogliente perchè insieme le cose le risolviamo. Con le contrapposizioni non si va da nessuna parte".

"Aiutateci, abbiamo l'inferno"

Il drammatico appello al telefono di una donna da un agriturismo con le fiamme molto vicine: "Abbiamo l'inferno, siamo soli, aspettiamo che arrivino ad aiutarci". L'incendio è nell'area del parco forestale di Calaforno in territorio di Giarratana (Ragusa). Il vento spinge le fiamme sulla provincia iblea, all'opera 2 squadre di pompieri in supporto a 2 del corpo forestale. Richiesto l'intervento di mezzi aerei e di ulteriori squadre a sostegno.

Sindaci: "Incendi dolosi"

I sindaci dei comuni calabresi martoriati dalle fiamme puntano il dito: sono dolosi. Il primo cittadino di Catanzaro, Sergio Abramo, ha lanciato un appello ai cittadini di segnalare immediatamente i roghi, o se notano dei comportamenti sospetti. "Mi è stato confermato dai Vigili del fuoco che gli incendi, in corso nel nostro territorio in queste ore, sono, in gran parte, di natura dolosa. Non posso che esprimere la mia ferma condanna". In Calabria sospetti anche a Borgia e Simeri Crichi, e in diversi altri territori. Domenico Gallelli, sindaco di Zagarise, non ha dubbi: "Ancora una volta un incendio doloso appiccato in più parti sta interessando il nostro paese, in particolare la zona di Campanaro. Il sistema regionale non può fare affidamento solo sui volontari".

Sardegna

Non si arrestano gli incendi anche in Sardegna: nelle ultime 24 ore si sono registrati 13 roghi. Sei gli interventi del Corpo forestale anche con mezzi aerei: in agro del Comune di Arzana località "Bruncu Allasu; nelle campagne di del Comune di Santu Lussurgiu località "Mura Matta". In provincia di Sassari in agro del Comune di Bottidda località "Basileddu", un altro vicino al centro di Borore località "Crastu Abile. Altro rogo a Orroli località "Bruncu su pala", e a Serri località "Nuraghe Comas de Pisu". Due Canadair e quattro elicotteri della flotta regionale sono stati inviati nel pomeriggio nel Nuorese per domare un vasto incendio scoppiato in Ogliastra, nelle campagne di Villagrande Strisaili.

Campania

E' ancora vivo il vasto incendio divampato a Barra la scorsa notte all'interno del campo nomadi, nel quartiere alla periferia est di Napoli. Una colonna di fumo nero si alzai dalla zona. Il fumo rende l'aria irrespirabile. L'odore di bruciato arriva anche in aree del lungomare distanti alcuni chilometri dal luogo dell'incendio.

Liguria

Vigili del Fuoco in azione anche in Liguria dove è divampato un incendio vicino al cimitero di Sestri Levante, in via val di Canepa. Squadre di Chiavari e di Genova tentano di arginare le fiamme partite da una zona boschiva, e che minacciano alcune abitazioni. Evacuati alcuni immobili a scopo precauzionale.

