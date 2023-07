In quelle terre si gioca anche il nostro futuro

Gabriele

Canè

Se fosse solo per la Francia, beh, ce ne faremmo una ragione: in fondo resta un Paese colonialista, e se in Africa ci sono forze che si ribellano ai governi amici di Parigi, è quasi normale. Quello che è accaduto in Niger, terra povera, di pastori e contadini, ma piena di uranio, non è però solo un problema di Macron, ma di tutta l’Europa, dell’Occidente, e dell’Italia. Non sono fatti loro, insomma, ma problemi nostri: non a caso la settimana scorsa il Niger e gli stati del Sahel erano protagonisti del summit alla Farnesina. Non a caso da quelle regioni nasce la maggior parte della migrazione che si scarica nel Mediterraneo. Ma non solo. In quella fascia centrale dell’universo africano, Niamey è la terza capitale in due anni, dopo Burkina e Mali che cade sotto i golpe filo russi, mettendo a rischio gli accordi con la Ue sui migranti, e consegnando a Mosca uno snodo fondamentale degli equilibri continentali.

I manifestanti che assaltano l’ambasciata inneggiando a Putin, dunque, sono più inquietanti che grotteschi. Per questo Bruxelles e i Paesi dell’Africa occidentale sono mobilitati, oltre alla Francia, ovviamente, che in Niger ha ancora 1.500 uomini, come nel vicino Mali, con la Legione straniera che presidia Gibuti. Neo colonialismo? Certo. Non peggiore di quello della Cina che ha comprato altra mezza Africa, o della Russia che la sta conquistando con i suoi mercenari. Se così non fosse, potremmo fare anche del nobile moralismo: l’Africa agli africani. Giusto, in teoria. Nella pratica è normale difendere i propri interessi da potenze concorrenti in un’area che non conosce freni al boom demografico (2 miliardi e mezzo nel 2050) e migratorio, serbatoio inesauribile di fonti energetiche e minerali. Allora, per carità, tassi, inflazione, clima restano in cima ai pensieri. Sapendo però che quel Paese, quel continente, la sua sorte sono anche fatti nostri. Oggi, e ancora di più domani.