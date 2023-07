In quella laurea tutta la sua forza per resistere

Andrea

Zanchi

Nell’ora più buia della vicenda di Patrick Zaki non resta che aggrapparsi alle parole.

A partire da quelle che lui stesso, durante la discussione della tesi di laurea, aveva preso in prestito da Nelson Mandela: "Tutto sembra impossibile finché non si realizza".

Oggi, di fronte a una condanna spietata e incomprensibile, c’è un sentimento comune che unisce i suoi familiari e gli amici più stretti, passando per Bologna, la città che lo ha adottato dal primo istante e che non lo ha mai lasciato solo, fino a fargli coronare il sogno del titolo accademico in Letterature moderne e comparate coloniali. Oggi, con le lacrime di gioia che hanno lasciato il posto a quelle di disperazione, sembra impossibile immaginarsi Patrick libero di passeggiare sotto i portici della sua città, di incontrarsi con gli amici in piazza Maggiore o ai Giardini Margherita, di vivere la vita che ogni uomo di 32 anni, indipendentemente da dove è nato e da quello che pensa, avrebbe il diritto di vivere. Tutto questo sembra impossibile, ora. Eppure prima o poi si realizzerà. Non si tratta di sognare a occhi aperti, ma di ricordarsi la lezione che Zaki ci ha già dato durante quel periodo di detenzione preventiva (da febbraio 2020 a dicembre 2021, quasi due anni), che sembrava non finire mai. "Ho sempre saputo che, prima o poi, sarebbe arrivata una soluzione, un risultato – ha detto Patrick –. Leggere e studiare sono stati la mia resistenza, mi hanno aiutato a resistere durante la prigionia". Perché è proprio di fronte alla sopraffazione, all’autoritarismo e alla cieca e arbitraria imposizione delle leggi che esiste una sola via d’uscita: quella delle parole. Parole di speranza, di dialogo e di denuncia. Quelle che servono, e serviranno ancora, per non archiviare questa storia come un affare tutto interno alla realtà egiziana. Per ricordare a tutto il mondo che qui, a Bologna e in Italia, nessuno si dimenticherà di Zaki finché non ci sarà modo di abbracciarlo per davvero.