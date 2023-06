In orbita il ’satellite’ del Papa Porterà un messaggio di speranza

Da ieri il "messaggio di speranza" lanciato da papa Francesco nell’iconica preghiera in solitaria di marzo 2020, in piena pandemia, arriverà anche nello spazio. Un Falcon 9 ha infatti portato in orbita il nano-satellite CubeSat che conterrà le parole di Bergoglio, pronunciate in una surreale piazza San Pietro completamente deserta. Un progetto, annunciato tre mesi fa, promosso dal Dicastero vaticano della Comunicazione in collaborazione con il Politecnico di Torino, l’Agenzia Spaziale Italiana e il Centro Nazionale delle Ricerche. Il razzo punterà lo spazio dalla California per la fase finale del progetto ‘Spei Satelles’, che significa "satellite", ma anche "custode della speranza".