In Medio Oriente si gioca il futuro dell’Europa

De Carlo

Se smetteremo di difenderci, Israele non esisterà più, diceva Golda Meir. E se Israele non esistesse più, nemmeno l’Europa giudaico-cristiana sopravviverebbe. Questa sorta di sillogismo, fatto suo da Netanyahu, spiega la differenza fra la guerra in Israele e quella in Ucraina. Spiega perché ieri Zelensky si sia precipitato alla Nato per chiedere di non essere dimenticato. Spiega perché l’America abbia inviato davanti alle coste mediorientali il gruppo navale della portaerei Ford e ne stia inviando un secondo con la Eisenhower. Spiega infine perché l’Iran tema una rappresaglia d’Israele non tanto per il suo coinvolgimento nel barbaro assalto di Hamas quanto per la sua bomba prossima ventura. Israele non accetterà mai che gli ayatollah ne portino a termine la costruzione. E ora ha il pretesto per un attacco preventivo, presumibilmente nucleare. A quel punto nemmeno le assicurazioni americane basterebbero a frenarlo.

In altri termini quello che sta accadendo sull’altra sponda del Mediterraneo ha determinato il sovvertimento delle priorità dell’intero Occidente. Il futuro dell’Europa, già sotto pressione per l’immigrazione incontrollata, non si gioca in Ucraina. Si gioca in Medio Oriente. La flotta americana non si posiziona nel Baltico. Incrocia nel Mediterraneo meridionale. Gli aerei del Pentagono scaricano le armi a Tel Aviv e non a Kiev. Sì, certo l’amministrazione Biden nel chiedere al Congresso altri 300 milioni di dollari di forniture militari reincluderà l’Ucraina. Ma Zelensky sa bene che la parte a lui destinata da ora in poi sarà marginale. L’Europa piange per i bambini sgozzati nei kibbutz e non più per Mariupol. È stanca della sua guerra. Non crede che possa mai recuperare le regioni orientali. E da ebreo Zelensky dovrebbe ricordare il senso di colpa dell’Occidente nei confronti degli ebrei: mai più un Olocausto. (cesaredecarlo@cs.com)