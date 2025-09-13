In fuga dalla polizia sull’auto rubata. Si schianta e muore a diciotto anni

e Mariateresa Mastromarino

Valjero Maksuti aveva compiuto 18 anni a febbraio. Albanese, era arrivato a Bologna come minore straniero non accompagnato un anno e mezzo fa. È morto all’alba di ieri, mentre scappava dalla polizia su un’Audi A3 rubata guidata da un suo amico e connazionale di 19 anni. Erano le 5 quando lo schianto ha svegliato via Murri. La macchina andava a una velocità folle e nell’impatto con un palo della segnaletica si è letteralmente spezzata a metà, esplodendo in mille pezzi di lamiera e plastica. Valjero è stato sbalzato fuori: è morto sul colpo. L’amico, a parte una frattura al polso e un’ecchimosi al viso, è praticamente illeso. Un miracolo.

"Non avevo la patente, abbiamo fatto una bravata", ha raccontato mentre lo medicavano in ospedale agli agenti. Ancora non sapeva nulla del destino del suo amico. Glielo hanno comunicato in serata, poco prima che fosse arrestato per omicidio stradale, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

La cronaca che segue è la cronaca di una fuga spregiudicata e di una morte assurda. Non è ancora l’alba quando una pattuglia del commissariato Santa Viola incrocia l’Audi, ferma al semaforo in via Tolmino. I poliziotti si rendono conto che qualcosa non va e intimano ai ragazzi di accostare per un controllo. Loro sembrano acconsentire. E invece, appena scatta il verde, scatta anche O. K.: pigia l’acceleratore fino in fondo e fugge via. Una fuga a una velocità che, per gli investigatori, arriva quasi ai 200 chilometri all’ora. La volante li insegue, ma senza tallonarli: i ragazzi percorrono mezza Bologna senza curarsi del pericolo che provocano a loro stessi e agli altri. Dai viali svoltano su per via Murri. Poco prima dell’incrocio con via dei Lamponi, la strada fa una semicurva. C’è anche uno spartitraffico che divide in due la carreggiata. È qui che O. K. perde il controllo dell’Audi. La macchina va praticamente da sé: sale su un marciapiede e si schianta contro un palo, spezzandosi a metà. Valjero viene sbalzato sull’asfalto e muore sul colpo. La scena, impressionante, è ripresa dalle telecamere delle vicine attività e anche da un residente. Una decina di secondi dopo lo schianto, arriva sul posto la volante. Gli agenti cercano subito di prestare soccorso ai feriti, ma per il diciottenne non c’è più niente da fare.

In breve via Murri si riempie del blu dei lampeggianti. Arrivano altre volanti, la Scientifica e poi i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale. Le prime indagini puntano a ricostruire chi siano quei due ragazzi, cosa facessero a bordo di quella macchina, risultata rubata nella notte tra l’8 e il 9 settembre scorsi in zona San Donato. O. K., risulta essere ospite di una comunità sui Colli e fino a ieri incensurato; la vittima, invece, nel breve periodo trascorso a Bologna aveva già collezionato alcuni precedenti, per resistenza e pure per il furto di un monopattino. I due erano amici probabilmente già prima dell’arrivo a Bologna, visto che entrambi erano originari di Diber, una cittadina a nord dell’Albania.

In quel che resta della macchina, i poliziotti sequestrano un martelletto frangivetro, un braccialetto d’oro e le chiavi di una abitazione. Nel borsello della vittima, trovano anche un tirapugni. Anche l’auto di servizio della polizia viene posta sotto sequestro. Nel pomeriggio, gli agenti, prima di accompagnare in carcere O. K. effettuano anche una perquisizione nella comunità e in un’altra abitazione a Castenaso, senza trovare ulteriori elementi significativi. La notizia della morte del diciottenne ha subito fatto il giro dei social, con gli amici della vittima stretti nel dolore: "Leri, eri un ragazzo d’oro, questa notizia ci ha trafitto l’anima. Non doveva finire così", scrivono. "Aspettiamo cosa ci dicono polizia di Stato e inquirenti per capire di cosa si trattava esattamente", le parole, ieri mattina, del sindaco Matteo Lepore.