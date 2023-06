In fuga dai carabinieri a 150 all’ora Si schianta contro un’auto Nel frontale muore una donna

PESARO

Un’auto non si ferma all’alt dei carabinieri. Sono le 16.30 di ieri, strada Montelabbatese, 3 chilometri fuori dal centro di Pesaro. Parte l’inseguimento ma poi i militari abbandonano la presa perché troppo pericoloso star dietro a quella Bmw nera, vetri oscurati, cerchioni da corsa, che vola ad almeno 150 kmh in mezzo al traffico domenicale. A fuggire è Sultan Ramadani, 27 anni, macedone, domiciliato in provincia. Un attimo dopo, la vettura in fuga si schianta in probabile sorpasso o perché il conducente ne ha perso il controllo per la velocità contro una Fiat 500 X che viaggiava in senso opposto. Ci sono all’interno tre ragazzi di Vallefoglia. Scendevano verso Pesaro per passare la serata nella zona mare. L’urto scaraventa la Fiat nel fossato laterale. Nella carambola, muore di lì a poco Martina Mazza, 32 anni, madre di un bambino di 5, che sedeva accanto alla conducente, che è la sorella Alessia di 28 anni. Dietro c’è un loro amico, Kevin, di 27 anni. Nell’altra vettura, il conducente Sultan Ramadani muore sul colpo.

Rimane ferito gravemente il suo amico, Elvis Cola albanese, che gli sedeva vicino. All’arrivo dei soccorsi, i sanitari hanno constatato che non c’era più nulla da fare per la passeggera della 500 e nemmeno per il conducente della Bmw. Gli altri sono apparsi subito gravissimi. Ambulanze ed eliambulanza sono serviti per portarli ad Ancona, all’ospedale di Torrette in codice rosso. A terra, sull’asfalto e a lato della banchina, sembra un campo di battaglia. Ci sono i resti delle vetture, pezzi di tutti i tipi. I ragazzi della 500 X non hanno avuto il tempo di fare nulla. La Bmw gli è piombata addosso a velocità fortissima mandando la 500 a circa 10 metri di distanza, giù nel fossato. Un urto le cui conseguenze non sono state disinnescate dalle misure di sicurezza, come cinture ed air bag.

Probabilmente hanno salvato la vita agli altri. Sul posto, sono arrivati i carabinieri che erano dietro alla Bmw e poi gli agenti della polizia locale incaricati di fare i rilievi. Per puro caso non sono rimaste coinvolte altre vetture, nemmeno quelle che viaggiavano in quel momento in quel punto della Montelabbatese, dove il limite di velocità è di 70 kmh. Si è appreso che quella Bmw nera era ricercata da carabinieri e polizia perché già in passato non si era fermata all’alt. Quindi, ieri pomeriggio, quando la gazzella dei militari l’ha incrociata, si è messa al suo inseguimento azionando sirena e lampeggianti. Che non sono serviti a nulla. Il conducente ha accelerato prendendo a velocità folle una strada molto trafficata che collega Pesaro a Urbino. Due minuti dopo, lo schianto e la tragedia.

Roberto Damiani