In Emilia-Romagna più reati ambientali

Nel 2024 i reati ambientali registrati in Emilia-Romagna sono stati 1.648, a fronte di poco più di 84mila controlli: un bilancio in aumento rispetto ai 1.422 del 2023 (+15,9%). Le persone denunciate sono state 1.511 (contro le 1.532 dell’anno prima), i sequestri 245 (236). Sono i dati che emergono da "Ecomafia 2025. I numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia", il nuovo rapporto elaborato da Legambiente sulla base dei dati forniti da forze dell’ordine e Capitanerie di porto. Il dossier è stato presentato ieri a Roma insieme a un pacchetto di 12 proposte per contrastare le illegalità ambientali e rafforzare norme e controlli. Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, il maggior numero di reati si riscontra nel ciclo del cemento: 656 contro 580 nel 2023, 613 persone denunciate e 19 sequestri: la regione si colloca al nono posto della graduatoria italiana. Decima posizione per il ciclo dei rifiuti, a cui sono legati 435 reati. Nono posto, infine, anche per i reati contro la fauna, che nel 2024 sono stati 424 (378).