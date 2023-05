In copertina a 81 anni E soffia il primato alla mamma di Musk

Sorridente, fluenti capelli biondi sulle spalle, costume intero bianco e scollato. Martha Stewart posa per la copertina di Sports Illustrated Swimsuit (foto) a 81 anni ed entra nella storia come la ‘cover girl’ più anziana della rivista. Prima di lei c’era stata Maye Musk, la madre del patron della Tesla, a 74 anni.

"Se mi sento bene fisicamente e mentalmente per fare una cosa del genere, la faccio" ha dichiarato la conduttrice televisiva, che rivendica non sia stato usato nessun filtro per correggere eventuali imperfezioni. "Di solito sono motivata dai soldi – ha aggiunto – ma stavolta ho voluto mostrare alle persone che una donna della mia età può ancora sembrare bella, sentirsi bene. Ho pensato che questa (in riferimento alla copertina, ndr) fosse una cosa storica".