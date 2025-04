In Albania per l’espulsione chiede l’asilo politico: va riportato in Italia

ROMA – Un’altra grana sui Centri per migranti in Albania piomba sul governo: se uno straniero, trasferito nel Cpr in Albania, chiede la protezione internazionale non può essere trattenuto nella struttura di Gjader e deve essere riportato in Italia. È quanto cristallizza la Corte di Appello di Roma, in una sentenza in cui dispone "l’inapplicabilità alla fattispecie in esame del Protocollo Italia-Albania", non convalidando il trattenimento.

Il caso preso in esame riguarda un cittadino marocchino trasferito nel centro albanese l’11 aprile. L’uomo, che risulta in Italia dal 2021 e nel 2023 ha ricevuto una condanna penale, era stato espulso dalla prefettura di Napoli il 31 marzo. Nel corso della sua permanenza del Cpr ha manifestato la volontà di presentare la richiesta di asilo. Una iniziativa che in base alla normativa fa scattare una nuova udienza di convalida che per competenza spetta ai giudici di Roma.

Nella sentenza il giudice afferma che "la domanda di protezione internazionale formulata sul territorio albanese (...) deve considerarsi validamente presentata come richiesta di asilo rivolta allo Stato italiano". Nel caso specifico la "volontà di richiedere la protezione internazionale è stata manifestata durante il trattenimento presso il Cpr di Gjader, dove il cittadino è stato condotto coattivamente, senza il suo consenso".