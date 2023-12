Impresa ardua scalzare la ’secchiona’

Canè

Alla fine, più degli applausi, più degli abbracci, più degli inni del popolo di Atreju, è valsa la consacrazione di Salvini. "Io qui da secondo? Da secondo si sta benissimo, soprattutto se è una come Giorgia Meloni che guida il convoglio". Che lo pensi o meno, la sintesi è comunque esemplare. Intanto delle gerarchie. Non c’erano dubbi prima, al di là dei ruoli istituzionali, ancora meno dopo la quattro giorni romana. Il capo è lei, del Governo, ovvio, ma anche e soprattutto del centrodestra. Certo, come ha detto Tajani, Berlusconi vigila da una nuvoletta. Ma qui a terra è Giorgia l’erede che lui non ha mai voluto. Intendiamoci, ieri nulla di nuovo. L’Europa, i migranti, la voragine del Superbonus, una Finanziaria senza soldi, le alleanze. Questi sono i veri temi di attualità, e su questi la premier ha ribadito ricette e giudizi. Ma il passo, la prospettiva del suo discorso sono stati chiari, netti: "J’y suis, j’y reste", qui sono e qui resto, come disse il generale Mac Mahon dopo la conquista del forte Malakoff, in Crimea. Certo, non dipende da lei. Lo decideranno gli elettori, e sappiamo che la ruota della politica gira in fretta; ma se va avanti così, sarà dura scalzarla per l’opposizione. O meglio per le opposizioni. Il problema del centrosinistra e la risorsa del centrodestra sta proprio qui. Il primo procede in ordine sparso, e se Prodi vede in Schlein la possibile federatrice, si esercita in un meritevole atto di fede. Il secondo, come da definizione salviniana, si conferma invece "un convoglio" con la volontà ribadita da tutti di stare assieme. E le differenze? Ci sono, eccome. Ci sono state, ci saranno, però con la capacità di trovare una sintesi, un programma, di presentare un candidato. A livello nazionale e locale. Questo ha confermato Atreju. E con questa realtà avranno a che fare Pd, Cgil, 5 Stelle. E con Giorgia Meloni. La "secchiona" consacrata numero uno.