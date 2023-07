Imperia, tenta di rapire una bambina. Le ha urlato: “Vieni via con me”. Fermata una ragazza

Imperia, 17 luglio 2023 - Attimi di panico oggi pomeriggio a Imperia, quando una ragazza avrebbe tentato di rapire una bambina anche se non è chiara l’intenzione reale della giovane, che prima ha guardato la bimba, fissandola, poi le ha detto “Vieni via con me”. Subito dopo ha dato in escandescenze. Secondo quanto riferito dai presenti, la ragazza avrebbe anche urlato al papà “dammi la bambina!”, facendo ipotizzare un presunto tentativo di rapimento che in realtà non c'è stato visto che, secondo quanto fin qui ricostruito, la bambina non sarebbe stata sottratta ai genitori.

Sull’episodio, avvenuto nel pomeriggio in una farmacia di Imperia, in largo Sabatini, i carabinieri stanno ancora cercando di fare chiarezza. La giovane, che è apparsa in forte stato di agitazione, per cui è stato necessario anche l'intervento del personale sanitario, è stata sottoposta a fermo di identificazione.

A quanto si apprende, al momento i genitori della bambina non hanno sporto denuncia.