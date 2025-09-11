Imperia, bambino di 2 anni cade dal balcone: è gravissimo

Imperia, 11 settembre 2025 - Un bimbo di due anni è in gravissime condizioni dopo essere caduto da un terrazzo a Imperia. E’ successo tutto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 11 settembre, in via della Repubblica. Ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto, quello che si sa è che il bambino è caduto dal balcone facendo un volo di alcuni metri e riportando poi un politrauma. A portare il piccolo al Pronto Soccorso è stato il padre. I medici hanno poi deciso di trasferirlo d'urgenza in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

A chiarire quello che è successo devono ora pensare i carabinieri, che stanno indagando sul caso e che hanno già interrogato i genitori del bimbo.

È in corso l'acquisizione di testimonianze e immagini del circuito di videosorveglianza cittadino per ricostruire l'accaduto.