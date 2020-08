Immortale Dante, l’Italia celebra il suo Poeta

È un legame profondo quello tra Dante Alighieri e Ravenna. Un amore, quello del Sommo Poeta che nella città romagnola ha trascorso i giorni dolorosi ma pieni di gratitudine dell’esilio, che ora Ravenna vuole ricambiare. Cominceranno qui, nel luogo reale e carico di simboli, che ospita le spoglie di Dante, le celebrazioni per il settimo centenario della morte (settembre 1321): un anno di eventi che culmineranno nel 2021. L’inaugurazione ufficiale il 5 settembre: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Ravenna per la scopertura della Tomba restaurata. Da ieri i ravennati e i turisti che attraversano la “zona del silenzio”, chiamata così proprio per richiedere il...

È un legame profondo quello tra Dante Alighieri e Ravenna. Un amore, quello del Sommo Poeta che nella città romagnola ha trascorso i giorni dolorosi ma pieni di gratitudine dell’esilio, che ora Ravenna vuole ricambiare. Cominceranno qui, nel luogo reale e carico di simboli, che ospita le spoglie di Dante, le celebrazioni per il settimo centenario della morte (settembre 1321): un anno di eventi che culmineranno nel 2021. L’inaugurazione ufficiale il 5 settembre: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Ravenna per la scopertura della Tomba restaurata. Da ieri i ravennati e i turisti che attraversano la “zona del silenzio”, chiamata così proprio per richiedere il dovuto rispetto alle spoglie del Poeta, hanno già potuto osservare parte del nuovo volto del sepolcro dopo i lavori. L’edificio neoclassico ha riacquistato i toni caldi di quando è stato costruito tra il 1780 e il 1781. I lavori hanno riguardato la copertura e il tetto, la pulitura, la ripresa dei marmi e degli stucchi. Dieci strati di intonaco sono stati rimossi. Le celebrazioni si ramificheranno in decine di appuntamenti: dall’arte alla cultura, dalla musica alla poesia.

Dal 14 settembre un Canto al giorno

Per raccontare i profondi risvolti del legame tra Dante e Ravenna e i tanti eventi che animeranno la città, domani i lettori di QN - Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno troveranno in edicola con il quotidiano uno speciale dedicato alle celebrazioni dantesche, in un anno ricco di appuntamenti che coinvolgeranno l’intero Paese. Le letture dei versi saranno sempre protagoniste: per l’inaugurazione, il 5 settembre, a Elio Germano sarà affidato il compito di declamare il canto XXXIII del Paradiso. E da metà settembre ogni sera alle 18 davanti alla Tomba verrà letto un canto della Divina Commedia come "omaggio perpetuo". L’11 settembre sarà la mostra Inclusa est flamma. Ravenna 1921: il Secentenario della morte di Dante alla Biblioteca Classense ad aprire la rassegna artistica. Si tratta della prima di tre mostre che compongono il progetto espositivo Dante. Gli occhi e la mente, ideato dal Comune di Ravenna, dal Mar - Museo d’Arte della città e dalla Classense per valorizzare l’influenza che l’opera dantesca ha avuto sugli artisti.

Benedetto Gugliotta, curatore dell’esposizione, spiega nelle pagine dello speciale il percorso di documentazione storica che ha il suo nucleo centrale nelle celebrazioni nazionali per il VI centenario dantesco del 1921, inaugurate l’anno prima alla presenza del ministro della Pubblica istruzione Benedetto Croce. Proprio alla visita di Croce e alla sua importanza per la nazione, un’Italia povera uscita da una guerra terribile, che è dedicato l’intervento di Antonio Patuelli.

Le esposizioni spazieranno poi dall’arte contemporanea alla fortuna “pop” delle parole del Poeta, dagli scatti di Paolo Roversi, alle strade dell’esilio ripercorse per immagini da Massimo Medica, il direttore dei musei civici d’arte antica di Bologna. Dagli Uffizi giungeranno importanti opere, a dimostrazione "del legame che esiste da sempre fra la città di Ravenna e quella di Firenze". Sembra lontana ma ancora scalda gli animi, la diatriba sulle spoglie del Poeta reclamate nei tempi passati dalla città toscana. Come cento anni fa, anche per questa ricorrenza si effettuerà la ricognizione delle ossa: uno studio con l’Università di Bologna per scoprire quanto oggi possano “raccontarci” del padre della lingua italiana.