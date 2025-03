Imamoglu sfida Erdogan dalla cella

"Non mi piegherò mai". Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu – incoronato ieri alle primarie come principale sfidante di Erdogan alle prossime elezioni presidenziali – continua a reagire ("Non mi piego") anche dalla prigione. I giudici infatti hanno convalidato l’arresto dell’oppositore del rais, ritenendo valide le accuse di corruzione che avevano portato alla custodia. Imamoglu dovrà affrontare gli addebiti a processo mentre è stato trasferito a Silivri, il carcere dove sono rinchiusi anche altri oppositori a Erdogan, come il filantropo Osman Kavala, condannato all’ergastolo 3 anni fa per un ruolo nelle proteste di Gezi park del 2013 e ancora dietro le sbarre. Ieri, milioni di turchi hanno votato Imamoglu nella sua veste di candidato unico del primo partito di opposizione, il Chp, alle prossime elezioni presidenziali del 2028. Nel frattempo le proteste, vietate ma partecipate da decine di migliaia di persone, sono continuate in varie città turche e anche a Istanbul, dove ci sono stati scontri tra manifestanti e le forze dell’ordine. In quanto membro del Consiglio d’Europa e Paese candidato all’adesione all’Ue, la Turchia ha il dovere di rispettare i valori democratici", ha affermato un portavoce della Commissione europea.