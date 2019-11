Ilva, il piano B del governo: "Prestito ponte". Stasera i sindacati da Mattarella

Il ministro per gli Affari regionali Boccia: "Amministrazione straordinaria e prestito per due anni". Lavoratori dell'indotto in presidio: "AncelorMittal ci paghi le fatture"

Ultimo aggiornamento il 18 novembre 2019 alle 10:20