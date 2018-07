Roma, 30 luglio 2018 - E' terminato al ministero dello Sviluppo economico il tavolo sull'Ilva per illustrare le nuove proposte messa a punto da Arcelor Mittal. Miglioramenti che, ha spiegato il ministro Luigi di Maio alla fine dell'incontro a cui hanno partecipato una sessantina di sigle, enti locali e associazioni ambientali e di cittadini, "non sono ancora soddisfacenti". Assente il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, del Pd, ha partecipato invece il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che entrando al vertice ha chiarito la sua priorità: "Viene prima la salute delle persone, poi l'occupazione e gli interessi strategici del paese".

DI MAIO - "Ho chiesto dei miglioramenti sul piano ambientale e occupazionale ad ArcelorMittal e i miglioramenti proposti non sono ancora soddisfacenti", ha commentato Di Maio in conferenza stampa al termine del tavolo. "Abbiamo parlato soprattutto del lato ambientale - ha spiegato il ministro - e un po' di quello occupazionale che sarà discusso credo domani tra sindacati e azienda". Entrando nel merito dell'incontro, Di Maio ha spiegato che "sul piano ambientale si sono anticipate delle date per la realizzazione di alcuni obiettivi", però queste date "erano probabilmente quelle che bisognava prevedere nella procedura di gara quando si sono presentate, quindi con questi tempi e con questi termini rimediamo in parte a delle criticità che sono state espresse dall'Anac", ha aggiunto. Con l'incontro di oggi al Mise sull'Ilva, "si passa da un metodo in cui il mio predecessore firmava con ArcelorMittal senza dirlo neanche ai sindacati al momento in cui tutti si possono confrontare direttamente", ha aggiunto Di Maio, rispondendo alla polemiche sollevate, per il numero di sigle invitate al vertice, in particolare dal sindaco di Taranto che ieri ha parlato di "sceneggiata". "È un cambio di passo nel metodo e non capisco come si possa polemizzare su una cosa del genere", ha commentato il ministro.

Quanto alla procedura di assegnazione, Di Maio ha spiegato di aver chiesto un parere all'avvocatura dello Stato. "E' chiaro - ha aggiunto - che se il governo precedente ha sbagliato la gara si prende una responsabilità che è senza precedenti, ma non me la prendo io, io mi prendo la responsabilità di gestire quello che viene dopo. Mi auguro che tutto sia in regola, me lo auguro per il bene dello Stato: se non dovesse essere così, porterò tutte le carte in Procura perché se ci sono rilievi e criticità, ci sono dei reati commessi".

IL PIANO - Tra gli impegni in materia ambientale contenuti nell'addendum proposto da ArcelorMittal e presentato oggi al tavolo, figurano la copertura dei parchi a carbone prevista entro giugno 2020, quello dei parchi di minerale ferroso entro gennaio 2020. Nell'addendum si legge inoltre che ArcelorMittal si impegna a raggiungere, entro il 2023, "una riduzione delle emissioni di CO2 per tonnellata di acciaio liquido pari al 15% rispetto ai dati del 2017". Il piano prevede anche l'impegno, anche per il periodo successivo alla durata del Piano industriale, a mantenere la produzione dell'acciaieria a ciclo integrato ad un livello non eccedente gli 8 milioni di tonnellate di acciaio liquido annue.

I SINDACI - Melucci era tornato a parlare oggi prima del vertice al Mise, in una conferenza stampa con i sindaci dell'area di crisi di Taranto, il presidente della Provincia, Martino Tamburrano, e il presidente di Confindustria Taranto, Vincenzo Cesareo, che hanno deciso di disertare il tavolo. "Spero che si faccia in fretta e spero che ci sia una prova di chiarezza oggi dal tavolo di Roma - aveva detto questa mattina -. Perché, diversamente, saremo in trincea per tutelare gli interessi della nostra comunità". "Noi - ha precisato Melucci - siamo ancora qui e siamo qui a disposizione dell'azienda, dei commissari, del governo". "Abbiamo dato, anche nell'ultimo mese - ha aggiunto il primo cittadino - molta collaborazione, consapevoli delle difficoltà del dossier e dell'assetto di governo, ma non abbiamo avuto mai risposte". "Noi - ha sottolineato Melucci - non abbiamo mai cambiato direzione. C'è stato un percorso complicato anche col ministro Calenda, però abbiamo lavorato a una piattaforma per una serie di miglioramenti su lato ambiente, lato sociale e lato economico relativi all'applicazione del Dpcm dello scorso settembre". Ma, ha precisato, "se la risposta doveva darci chiarezza, inclusione e modo di perfezionare quella piattaforma, anche col contributo dei cittadini, quella chiarezza non c'è stata". "L'intenzione dei sindaci - ha concluso - non è quella di fare vetrina o di fare campagna elettorale su questa vicenda, ma è quella di affrontare seriamente il problema".