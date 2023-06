Ilona Staller denuncia il figlio: “Minacciata con un taser”. Divieto di dimora a Roma per Ludwig Koons

Roma, 28 giugno 2023 – Divieto di dimora nel Comune di Roma per il figlio di Ilona Staller, celebre ex pornostar conosciuta al pubblico come ‘Cicciolina’. Ludwig Koons, questo il nome dell’uomo, è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione Roma La Storta dopo essere stato denunciato dalla madre. La Staller lo accusa di averle inoltrato continue richieste di soldi e, soprattutto, di averla minacciata con un taser.

L’arma è stata rinvenuta dai militari durante la perquisizione a casa di Koons, il quale, all’arrivo delle forze dell’ordine, si trovava in un bar nei pressi della sua abitazione.

Oltre a non poter più abitare nella Capitale, il trentenne è stato accusato di detenzione di arma illegale, secondo quanto ha stabilito il tribunale di Roma nell’udienza per direttissima che si è tenuta oggi a piazzale Clodio.

“È vero che abbiamo battibecchi con mia madre ma non l'ho mai minacciata. Lo giuro, è una cosa che non mi appartiene. Il taser? È un regalo di un mio amico, non doveva fare male a nessuno e non sapevo fosse illegale”. Queste le parole del figlio nato dalla relazione tra la ex diva del porno e l’artista statunitense Jeff Koons.

Ludwig era stato arrestato ieri, misura convalidata oggi dal giudice che ha disposto il divieto di dimora. “Grazie per l’opportunità”, ha detto il trentenne al termine dell’udienza per direttissima, promettendo di farsi curare.