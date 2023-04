Ilary contro Totti "Assegno per i figli? Mai rifiutato 15mila euro"

Continua la battaglia della separazione fra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex calciatore culla ancora il desiderio di ottenere la villa all’Eur dove i due vissero momenti felici da marito e moglie, ma, a quanto pare, la showgirl ha già cambiato la serratura. E non solo. Ha schierato anche i suoi legali per raccontare la sua verità sull’assegno di mantenimento dei figli della coppia. In merito alle illazioni di alcune testate, gli avvocati della conduttrice, Simeone e Rossi, "sono costretti a precisare – in una nota – che la Signora Blasi non ha mai rifiutato un assegno di 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il Signor Totti non ha mai offerto alla moglie cifre di quell’ordine. Ancora una volta si tenta di dare un’immagine della Signora Blasi in contrasto con quella reale, oltretutto in un momento così delicato del procedimento di separazione".

Proprio durante l’udienza segreta della scorsa settimana tra i due non si è giunto a nessun accordo sia per quanto riguarda la casa che l’affidamento dei figli Cristian, Chanel e Isabel.