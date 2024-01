Ilary Blasi invita Totti a cena: "La porta è sempre aperta, anche se non lo riconosco più"

Dalla fine del matrimonio con Totti " non è passato tantissimo tempo. Ho sensazioni miste, malinconia, nostalgia, ma anche tenerezza perché alla fine della fiera è stato un bel matrimonio, non ho nè rimpianti nè rimorsi". Lo dice, parlando con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, Ilary Blasi, che ha in uscita il suo primo libro intitolato ‘Che stupida. La mia verità’ (Mondadori). Il libro si chiude con un invito a cena in famiglia all’ex numero 10: "Io gli sto tendendo la mano, la porta di casa è sempre aperta, è chiaro che la nostra non è più una famiglia standard, ma saremo sempre genitori, è una famiglia in maniera diversa". Anche se al momento "tra noi non ci sono rapporti" spiega la conduttrice, che non sa dire come l’ex marito stia vivendo tutto questo: "Non lo conosco più, non è più lui, mi sembra di vedere un’altra persona".