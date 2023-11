Ilary Blasi e le rivelazioni sul divorzio in tv. Totti sceglie il silenzio. E vola in Cina

Silenzio. E un viaggio in Cina assieme ad altri ex calciatori dopo la presenza all’Olimpico in occasione di una convention. Francesco Totti non ha rilasciato commenti rispetto al docufilm “Unica“ trasmesso su Netflix, in cui Ilary Blasi ha parlato apertamente della fine del loro matrimonio. Il titolo richiama la dedica dell’ex capitano della Roma alla consorte, scritta su quella t-shirt che, a rivederla oggi, è il simulacro di una storia d’amore finita malissimo. Il Pupone sceglie la strada del riserbo. Dietro la separazione, resa nota dalla coppia nel luglio del 2022 con comunicati disgiunti, l’ombra della relazione di Totti con Noemi Bocchi, sua attuale compagna. Ilary Blasi frequenta invece da circa un anno l’imprenditore tedesco Bastian Muller.