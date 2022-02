Il virus ha mollato la presa Ora circola come a giugno

ROMA Parametri epidemici ancora in discesa in Italia, con l’indice di trasmissibilità Rt, mai così basso da giugno, che si fissa questa settimana a 0,73. Le terapie intensive per la prima volta da dicembre scendono sotto il livello di allerta del 10% di occupazione di posti letto per Covid. Il quadro continua a migliorare e, parallelamente, scendono sotto i 5 milioni gli italiani ancora non vaccinati. Il ministro della Salute Roberto Speranza invita tuttavia alla cautela e ad una "intelligente gradualità" nel ridurre le misure. Alla luce dei nuovi dati, alcune Regioni cambiano colore: il Friuli Venezia Giulia passa dal giallo all’arancione, Campania, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in area bianca. I dati del monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità (Iss) segnalano dunque un ulteriore calo delle curve. L’incidenza dei casi di Covid-19 a livello nazionale è infatti scesa a 552 ogni 100mila abitanti e l’Rt è pari a 0,73, in diminuzione rispetto allo 0,77 della scorsa settimana. Il tasso di occupazione in intensiva è all’8,4% e quello in aree mediche a livello nazionale è al 18,5%. L’Rt non era così basso da giugno. Nel periodo 16 giugno-29 giugno 2021, infatti, l’Rt medio è stato pari a 0,66. Il tasso di occupazione delle intensive - pari a 8,4% nell’ultimo monitoraggio - non era invece così basso dal 16 dicembre, quando aveva raggiunto il valore di 9,6% (successivamente si è mantenuto sempre sopra la soglia di allerta fissata al 10%). Il trend in discesa è confermato ieri dal bollettino quotidiano del ministero: 40.948 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore rispetto ai 46.169 del giorno precedente, mentre le vittime sono 193, contro le 249 di giovedì. Il tasso di positività è al 9,3%, in lieve calo, e sono 799 i pazienti in ...