Il video fa il giro del web "Tre mesi fa l’alluvione, riaprite la nostra strada" E la politica si sveglia

di Massimo

Pandolfi

Si mettono una mano sul cuore e chiedono, decisi ma garbati: "Aiutateci". Iniziano in quattro, poi arrivano gli altri. Una tribù.

Ma sì che vorremmo aiutarli tutti questi ragazzi di Fontanelice, paese in provincia di Bologna, circondario di Imola, neanche duemila anime, ufficialmente emiliano ma romagnolo dentro. Nacque lì Mengoni (l’architetto Giuseppe, non il cantante Marco) quasi duecento anni fa ed era un mezzo genio; è lui che disegnò, fra mille altre cose, la Galleria Vittorio Emanuele di Milano.

Ma in realtà Fontanelice è prepotentemente diventata famosa nelle ultime quarantotto ore, grazie a un video, virale, di due minuti e mezzo, che sta rimbalzando sui telefonini di mezza Europa. Quello del ragazzi che si mettono la mano sul cuore appunto. La strada provinciale del loro paese è franata con l’alluvione e per raggungere la provincia di Bologna e Ravenna l’impresa è quasi proibitiva e comunque pericolosissima. "Non chiediamo soldi, ma sistemateci la strada" il messaggio, in pillole, di quattro piccoli imprenditori, Stefano, Lara, Marco e Roberto: un Sos per non morire, almeno economicamente.

La realtà è che l’Emilia Romagna è ancora piena di piccoli o grandi casi, come Fontanelice. Fra dieci giorni verranno celebrati i tre mesi dalla catastrofe e come sempre capita in questi casi la burocrazia e le polemiche politiche (è colpa della Regione, no è colpa del Governo, eccetera eccetera) rischiano di prendere il sopravvento sulla ’carne’. E la ‘carne’ sono loro, i ragazzi di Fontanelice, che noi adottiamo e prendiamo come simbolo di un’alluvione che non va dimenticata.

Ben venga questo video virale che può smuovere (nel senso letterale del termine) le montagne. Lo hanno visto tutti, dalla Meloni al generale Figliuolo (che era stato sul posto qualche giorno fa), sono intervenuti quasi tutti: il vicepremier e ministro alle infrastrutture Salvini ("Colpito dalla situazione di Fontanelice, interverremo") il suo vice Bignami ("i soldi ci sono, il problema non è quello: il problema è la complessità e la fattibilità dell’opera"), il governatore Bonaccini ("La provinciale di Fontanelice è in cima alle nostre priorità"), il suo assessore regionale Corsini: ("Sappiamo dove e come intervenire"). Più mille altri, compresi alcuni sindaci di sinistra della Valle del Santerno che hanno attaccato il Governo ("Vi muovete ora che c’è un video") ma qui torniamo ai rimpalli politici che ci hanno stancato. "Sono rammaricato – sentenzia il sindaco Pd di Fontanelice Gabriele Meluzzi – Nonostante tante strade distrutte, sono bastati pochi mesi per far dimenticare la tragedia".

La sveglia, se qualcuno ha dormito, ce la danno i ragazzi di Fontanelice. Poi saranno i tecnici a dover risolvere i problemi – giganteschi problemi, intendiamoci – che ruotano attorno a quella strada. Esempio: la frana secondo i geologi sarebbe ancora in movimento e quindi intervenire ora sarebbe inutile.

Ma una risposta concreta, o almeno un segnale di speranza, Stefano, Lara, Marco, Roberto e tutta la loro tribù devono riceverla: così come le tante altre piccole Fontanelice della regione. Per oltre 1.500 strade sono state messe delle toppe, su quasi 400 siamo ancora indietro. Si sapeva che sarebbe stata dura, non illudiamoci che sia tutto finito. In fondo, si comincia ora. E grazie, davvero, ai ragazzi di Fontanelice che in 150 secondi ce lo hanno spiegato benissimo. Vigileremo, insieme a loro.