Il video di Pioli (Milan) al giovane superstite: "Ti aspettiamo allo stadio"

"Ciao Nicolò, sappiamo che stai passando un momento delicato ma sappiamo anche che sei forte, che reagirai e che saremo presto qui tutti assieme. Forza Nicolò": è il video messaggio di Stefano Pioli (foto) e del Milan per Nicolò Maja a ‘La vita in diretta’ su Rai1. Il 23enne è in coma ricoverato all’ospedale di Varese dopo che il padre ha aggredito la famiglia, ferendo lui e uccidendo la sorella Giulia di 16 anni e la mamma Stefania nella loro casa di Samarate (Varese) e di cui proprio domani saranno celebrati i funerali.

Intanto il legale della famiglia di Stefania Pivetta, l’avvocato Stefano Bettinelli, sottolinea come "gli omicidi non sono scaturiti in occasione di una lite, questo è evidente. Sulle modalità precise attendiamo la relazione del medico legale in 60 giorni". L’avvocato ha precisato come Maja non abbia "mai avuto alcun problema psicologico o psichiatrico in passato" e che fosse tenuto in "grande considerazione dalla famiglia".