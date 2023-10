Il video della figlia:: "Papà sto morendo". E lui ai rapitori:: "Hamas prenda me"

"I miei figli sanno che sono disposto a fare qualsiasi cosa per loro. Sono pronto a dare la mia vita, per questo dico ad Hamas: prendete me". Lo dice, in un’intervista a Repubblica Ilan Regev, padre di due giovani rapiti da Hamas, Mia (nella foto) di 21 anni e Itai di 18. "Mia figlia mi ha inviato un breve video e poi un vocale su WhatsApp. Si vede terrorizzata mentre si nasconde in un’auto. Nell’audio la si sente gridare che le hanno sparato, che sta morendo. Mi chiede di andarla ad aiutare", racconta. "Ho preso la mia pistola, sono salito in macchina e ho guidato fino al Sud – prosegue parlando di quel giorno –. Pensavo che stavo andando a seppellire i miei figli. A sei chilometri dal luogo del festival la polizia mi ha fermato. Mi hanno detto che lì c’era l’inferno, che era meglio non vedere".