Il viavai dei prof punisce solo gli studenti

Gabriele

Canè

Incredibile: ci sono calcoli che non tornano mai, settori fondamentali della nostra vita in cui la matematica resta una opinione. Non tornano i conti tra laureati in medicina e medici necessari negli ospedali. Non tornano da tempo immemorabile quelli tra gli studenti che iniziano l’anno scolastico e i docenti chiamati a insegnare. Docenti di ruolo, intendiamo, come lo sono i ragazzi che in classe non mandano un avatar, un supplente. Molti professori no, non per colpa loro. Eppure non dovrebbe essere difficile: tanti allievi, tante classi, tante materie, altrettanti prof. Quest’anno sono 200mila le cattedre che a settembre avranno titolari precari, nonostante le 50mila assunzioni appena fatte dal ministero. Per non parlare del personale scolastico che presenta vuoti altrettanto strutturali. Lavoratori con il punto interrogativo, che un po’ saranno stabilizzati, un po’ andranno da altre parti in una transumanza continua di ruoli e di regioni perché, come ricorda sempre l’economista Giuliano Cazzola, gli studenti sono soprattutto al Nord, e i docenti prevalentemente al Sud. Risultato: cattedre che cambiano titolare una, due, tante volte, e alunni condannati a un vagabondaggio didattico di cui si vedono i risultati nei tragici test Invalsi, crudeli testimoni di una ignoranza diffusa e crescente. Che non dipenderà solo dalla rotazione degli insegnanti, ovvio, ma a cui questo valzer dà certamente il suo contributo. Intendiamoci: non poteva essere Valditara, l’ultimo arrivato, a riportare le cose alla normalità di una volta: il primo ottobre tutti al loro posto. L’auspicio e che con una prospettiva di stabilità lui riesca dove ha fallito il viavai di predecessori. Perché forse mancano risorse nell’abisso del nostro deficit, ma di sicuro è stata inadeguata la volontà politica. Quella che individua le priorità, scuola e salute in particolare. Dove i conti sono semplici. Eppure non tornano.