Il Vernacoliere si ferma: "I costi sono troppo alti. La satira non esiste più"

di Iacopo Nathan

"Dopo il numero di novembre Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni". Una bandiera di livornesità, del dissacrante e pungente animo labronico, un misto di cultura popolare e costume, che potrebbe smettere di sventolare libera. L’annuncio arriva direttamente da Mario Cardinali, padre, direttore e volto del mensile satirico più famoso d’Italia, che decide di gettare la spugna. Dal 1982, anno di inizio della pubblicazione (ma l’esordio ufficiale è nel 1961, sotto il nome di “Livorno Cronaca“), il mondo è cambiato, ma il Vernacoliere c’è sempre stato, e fra poche settimane potrebbe non esserci più. Si sono già attivati il presidente regionale Eugenio Giani e il sindaco di Livorno Salvetti, che ha annunciato di aver convocato Cardinali per la giornata di oggi. Perché tutti vogliono trovare una soluzione per evitare la chiusura. L’unico a sembrare stanco e rassegnato è lo stesso Cardinali, che all’alba dei 90 anni ha voglia di tirare un po’ il fiato.

Cardinali, perché ha preso questa decisione?

"Innanzi tutto c’è un problema anagrafico, fra poco compirò 90 anni, non sono pochi. Rispetto a quando ho iniziato è cambiato tutto, le edicole chiudono e la gente legge solo i social. Sono diversi proprio i costumi, adesso le persone si accontentano del titolone, non vogliono più approfondire, e questo non solo per la satira".

E adesso cosa succede?

"Adesso prendiamo una pausa. Poi vedremo cosa succede. Dobbiamo riflettere, soprattutto sul mercato e su cosa possiamo fare. Come detto, io ho quasi 90 anni, dovrà pensarci anche chi verrà dopo di me. Le persone non comprano il giornale, anche questo è un dato".

Solo un problema di lettori?

"No, naturalmente anche l’aspetto economico incide. Negli anni ’90 vendevamo in edicola oltre 60mila copie. La crisi della carta c’è, ed è innegabile. La politica stessa, oggi, non accetta più contraddittorio, e sicuramente certe cose non le favorisce. E poi c’è un grande problema del pubblico, che ha rinunciato alle funzioni cerebrali".

La Toscana si è sempre vantata del suo spirito dissacrante.

"Forse negli anni ’80, oggi non è più così. Nel corso del tempo lo spirito satirico, o dissacrante, è sempre più diminuito. Adesso manca totalmente la voglia di dare fastidio al potere, che era il fuoco che mandava tutto avanti. Adesso sono tutti dietro ai social, non interessa altro".

La tecnologia è nemica della satira?

"Ogni volta che c’è un cambiamento, qualcuno sta peggio. Adesso, certamente, è la carta a soffrire. Le persone sono interessate a quello che vedono sui social, poi scorrono e non guardano, non leggono, non sono interessate".

E cosa rimane senza il Vernacoliere?

"Tanta tristezza. Soprattutto adesso, che i politici fanno più i buffoni di noi che lo facciamo di professione. Mi sembra di essere al mio funerale, leggo i commenti della gente sullo stop che abbiamo deciso di prendere, e vedo tanti messaggi belli, che riempiono il cuore. Sicuramente è un momento un po’ triste, ma spero che qualcuno venga dopo di me".

Ha pensato a un suo erede?

"Molto difficile. Intanto ci vuole un giornalista per essere direttori di una rivista. Ci deve essere la voglia di studiare tante leggi, di sapere bene le cose, perché a finire sui banchi di un tribunale ci vuole poco. E poi bisogna saperci stare".

Ha qualche rimpianto?

"Personali, non lavorativi. Mi dispiace non aver amato quanto avrei dovuto o potuto. Il nostro lavoro ci assorbe. Ma la mia vita l’ho vissuta, e non me ne pento".