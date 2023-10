Il varco nel guardrail. L’assessore: tutto a norma: "Ma barriere inadeguate"

dall’inviato

MESTRE (Venezia)

Nei cinquanta metri in cui il pullman della strage ha strusciato lungo il vecchio guardarail, ha incontrato anche un’interruzione dello stesso. Un varco che sta lì da quando è nato il viadotto, congelato in un’immagine di Google Maps del 2022, a cui tanti automobilisti non avevano mai fatto neanche caso.

Ma quando sente mettere in relazione il “buco” nella barriera alla caduta del bus dal cavalcavia Vempa e alle 21 vittime, si scalda Renato Boraso, l’assessore del Comune di Venezia a cui il sindaco Luigi Brugnaro ha affidato la delega ai trasporti e consigliere comunale dal 1997. In questi giorni sul cavalcavia della Vempa si è fermato spesso, anche per parlare con i giornalisti quasi commuovendosi per la rabbia e lo sconforto.

"Quel “buco” di un metro e cinquanta è un punto di passaggio, un varco di accesso per motivi di sicurezza, per la manutenzione. Era previsto dal progetto di allora, degli anni ‘60, e a quell’epoca era a norma. È uno spazio di sicurezza, previsto per le manutenzioni o per far accedere i soccorritori in caso di necessità".

Ma questa conformazione può aver condizionato l’andatura del bus, in una situazione anomala?

"Vogliamo dire che senza il ‘buco’, la barriera avrebbe tenuto un mezzo in corsa, che sbanda, di 13 tonnellate? Mi viene da sorridere a pensarlo, dopo che per decine di metri ha strisciato lungo il guardrail senza mai toccare il freno e controsterzare...".

Qual è secondo lei la causa dell’incidente?

"Se sia stato un malore o un guasto tecnico lo dimostreranno i tecnici della procura, che sta lavorando per arrivare alla verità. Capisco lo sport nazionale di accusare, ma vogliamo arrivare alla verità e smettiamola di lanciarci in valutazioni che sono pesanti per chi lavora al servizio della città. Finiamola perché nel nostro Comune si lavora con serietà".

Siete stati interessati dalle indagini?

"I nostri uffici sono a disposizione della procura per qualsiasi informazione, ma non ci sto all’idea di farli passare come assassini. Difenderò il loro operato in ogni modo".

Indubbiamente, però, si può affermare che quelle barriere sono inadeguate, non fosse altro per l’epoca a cui risalgono e le condizioni in cui si trovano, oggi.

"Dal 2016 siamo impegnati per sistemare quel tratto di guardrail ma non si possono affidare 7 milioni di euro di lavori senza una gara d’appalto. Chiediamoci invece perché in Italia una procedura per dei lavori sia così lunga".

Perché non siete intervenuti fino ad ora?

"È un progetto nato così, la città di Venezia ha ereditato il cavalcavia dalla Stato, qualcuno potrebbe andare al Ministero a chiedere come mai questo progetto è fatto così. Abbiamo sempre cambiato i pezzi ammalorati lungo il guardrail. Mi chiedo anche se sia pensabile che sia la città a dover riparare i piloni fatti dallo Stato settanta anni fa".

E adesso si faranno questi lavori?

"Da un mese stiamo rifacendo quelle strutture, con un nuovo guardrail e un nuovo parapetto".

Stefano Brogioni