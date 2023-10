Il tycoon californiano: "Sfido la morte con 111 pillole al giorno"

Fino a poco tempo fa il miliardario californiano Bryan Johnson (nella foto) pagava centinaia di migliaia di dollari per una trasfusione mensile di un litro di sangue di Talmage, il figlio teen-ager. L’obiettivo: sfidare la morte o quanto meno allontanarne il più possibile lo spettro. Johnson ha 46 anni ma, a suo dire, grazie a un feroce regime di dieta, fitness e un cocktail di 111 pillole ogni giorno, ha il cuore di un uomo di 37, livelli atletici di un diciottenne e di infiammazione sotto a quelli di un bambino di 10 anni. Johnson pensa che ogni azione che accelera l’invecchiamento - mangiare un biscotto o dormire meno di otto ore per notte - sia un "atto di violenza" contro se stessi. Per contenere il quale, dopo aver per anni ceduto a una vita di eccessi, il tycoon della Silicon Valley ha assoldato un team medico di trenta persone che lo stanno aiutando a rallentare l’inesorabile accumularsi dei danni dell’età. Oggi, afferma, per ogni anno di 365 giorni, lui ne invecchia 277. Il progetto si chiama Blueprint.