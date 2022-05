Il tweet apocalittico di Musk: "Se l’Italia non farà più figli andrà verso l’estinzione"

Anche il multimiliardario Elon Musk interviene nel dibattito sull’inverno demografico italiano. Il patron di Tesla, commentando un grafico sul calo della natalità nel nostro paese, scrive su Twitter: "L’Italia non avrà più abitanti se continueranno queste tendenze". Per l’imprenditore "il collasso della popolazione è la maggiore minaccia alla civilizzazione", come sostiene in un altro cinguettio, stavolta analizzando il basso tasso di natalità che si registra negli Stati Uniti. Poi, sempre via social, il patron di Tesla si concede una battuta dal taglio personale. "Contrariamente a quanto molti pensano, più ricchi si è meno si hanno figli. Io sono una rara eccezione", dice Musk, con un chiaro riferimento ai suoi sette figli.